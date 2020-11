„Unheimliche“ Vorfälle im Ort: Polizei ermittelt

"Corona-Fassade"

Auch Bürgermeister Friedrich Kreisits (SPÖ) und Vizebürgermeister Thomas Niklos (ÖVP) haben Anzeigen erstattet: Sie wurden in den vergangenen Wochen und Monaten Opfer von Sachbeschädigungen.

Wie berichtet, wurde Niklos’ Auto im Sommer mit der Ziffer „83" besprüht.

Das Haus von Bürgermeister Kreisits’ Familie wurde ebenso beschmiert: Während er und seine Frau in Quarantäne waren, wurde u.a. „Covid19+1“ auf die Fassade geschrieben.

Zudem wurde die Fassade des Gemeindeamtes wurde besprüht.

„Es ist nicht lustig, wenn man bedroht wird“, sagt der Ortschef. Er selbst sei seit 33 Jahren in der Kommunalpolitik sowie in diversen Vereinen tätig und habe so etwas noch nicht erlebt.

In einem Infoschreiben wendet sich Kreisits an die Bewohner: "Ich rufe hiermit die gesamte Ortsbevölkerung auf, alle diesbezüglichen Wahrnehmungen zu diesen Vorfällen umgehend bei mir, am Gemeindeamt oder bei der zuständigen Polizeiinspektion zu melden", schreibt der Bürgermeister.

"Gab schon viele kriminelle Vorfälle"

Laut Vizebürgermeister Thomas Niklos herrsche "eine gewisse Verunsicherung" in der Bevölkerung. "In diesem Jahr gab es im Verhältnis für unsere kleine Gemeinde schon viele kriminelle Vorfälle, die auf das Schärfste zu verurteilen sind. Ich hoffe, dass die Vorfälle lückenlos aufgeklärt werden können", erklärt Niklos.

Ob es in Bezug auf die Sachbeschädigungen einen Zusammenhang mit den Vorfällen der Tierbesitzer gibt, konnten weder Ortschef noch Vizebürgermeister oder die Polizei beantworten. Wir ermitteln, hieß es am Donnerstag auf Nachfrage von der Exekutive.