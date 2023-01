Unfall mit 16 Verletzten im Burgenland: 3,5 Jahre Haft für Schlepper

Ein 43-jähriger Schlepper ist am Mittwoch in Eisenstadt zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden, weil er auf der Flucht vor einer Kontrolle durch das Bundesheer einen Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten und zwölf weiteren Verletzten verursacht haben soll.

Der Rumäne hatte in Wallern (Bezirk Neusiedl am See) in einer Linkskurve mit überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen überladenen Van verloren und war von der Straße abgekommen. Er bekannte sich schuldig.