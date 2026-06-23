Alkolenker flüchtet nach Unfall im Südburgenland
In den frühen Morgenstunden des 23. Juni ist es auf der B63 in Fahrtrichtung Staatsgrenze, auf Höhe der Abfahrt zur L105 (Schlaininger Landesstraße), zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Feuerwehr Jabing wurde um 04:32 Uhr zu einer Fahrzeugbergung alarmiert.
Ein Pkw war beim Verlassen der Steinamangerer Straße B63 über eine Verkehrsinsel gefahren, beschädigte dabei zwei Verkehrszeichen und prallte anschließend gegen eine Leitplanke. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Polizei bereits vor Ort. Der Lenker konnte zunächst nicht an der Unfallstelle angetroffen werden. Die Polizei konnte den Fahrer jedoch rasch ausfindig machen, berichtet der ORF Burgenland.
Laut Polizei handelt es sich um einen 39-jährigen Tiroler, der alkoholisiert unterwegs war. Der Mann blieb unverletzt, musste jedoch seinen Führerschein abgeben und wird angezeigt.
Feuerwehr im Einsatz
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Für die Bergung des Fahrzeugs wurde das Kranfahrzeug der Feuerwehr Großpetersdorf nachalarmiert. Die Feuerwehren Jabing und Großpetersdorf standen gemeinsam im Einsatz.
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