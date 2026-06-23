Alkolenker flüchtet nach Unfall im Südburgenland

In den frühen Morgenstunden des 23. Juni ist es auf der B63 in Fahrtrichtung Staatsgrenze, auf Höhe der Abfahrt zur L105 (Schlaininger Landesstraße), zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Feuerwehr Jabing wurde um 04:32 Uhr zu einer Fahrzeugbergung alarmiert.

Ein Pkw war beim Verlassen der Steinamangerer Straße B63 über eine Verkehrsinsel gefahren, beschädigte dabei zwei Verkehrszeichen und prallte anschließend gegen eine Leitplanke. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt.