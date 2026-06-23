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Fahrerflucht

Alkolenker flüchtet nach Unfall im Südburgenland

Ein alkoholisierter Lenker verursachte einen Unfall auf der B63 bei Jabing und verließ die Unfallstelle.
23.06.2026, 14:12

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Blauer Kombi ist in die Leitplanke geprallt, Feuerwehrfahrzeuge sichern die Unfallstelle.

In den frühen Morgenstunden des 23. Juni ist es auf der B63 in Fahrtrichtung Staatsgrenze, auf Höhe der Abfahrt zur L105 (Schlaininger Landesstraße), zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Feuerwehr Jabing wurde um 04:32 Uhr zu einer Fahrzeugbergung alarmiert.

Ein Pkw war beim Verlassen der Steinamangerer Straße B63 über eine Verkehrsinsel gefahren, beschädigte dabei zwei Verkehrszeichen und prallte anschließend gegen eine Leitplanke. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt.

Polizei und Feuerwehr sichern einen Unfall mit einem blauen Auto am Straßenrand ab.

Ein alkoholisierter Lenker verursachte einen Unfall auf der B63 bei Jabing und verließ die Unfallstelle.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Polizei bereits vor Ort. Der Lenker konnte zunächst nicht an der Unfallstelle angetroffen werden. Die Polizei konnte den Fahrer jedoch rasch ausfindig machen, berichtet der ORF Burgenland.

Laut Polizei handelt es sich um einen 39-jährigen Tiroler, der alkoholisiert unterwegs war. Der Mann blieb unverletzt, musste jedoch seinen Führerschein abgeben und wird angezeigt.

Feuerwehr im Einsatz

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Oberwart Tirol Burgenland
Agenturen, kurier.at, PEKO  | 

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