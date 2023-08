UNESCO will Beratungsmission an den Neusiedler See schicken

2001 wurde die Kulturlandschaft Fertő/Neusiedler See zum UNESCO-Welterbe ernannt. Aufgrund zahlreicher baulicher Eingriffe geriet dieser Status zuletzt arg ins Wackeln. Bei der bevorstehenden Sitzung des Welterbekomitees Mitte September in Riad (Saudi Arabien) könnte die Eintragung in die Rote Liste der bedrohten Welterbestätten einen entscheidenden Schritt näher rücken.

Wie die Umweltschutzorganisation „Alliance For Nature“ am Montag verkündete, dürfte sich im kommenden Oktober eine Beratungsmission der UNESCO auf den Weg ins Burgenland machen, um den Status quo am Neusiedler See festzuhalten. Sowohl Österreich als auch Ungarn sollen zu gemeinsamen Gesprächen über die Welterbestätte Fertö-Neusiedler See und deren Absicherung eingeladen werden, teilte die Umweltorganisation am Montag mit Verweis auf die Entscheidungsentwürfe des UNESCO-Welterbekomitees mit.