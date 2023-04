Windräder gefährden Welterbe-Status des Neusiedler Sees

Sichtachsen beeinträchtigt

„Der Windpark soll äußert knapp an der Grenze zum Welterbegebiet errichtet werden. Schon jetzt sind die Windräder vom Neusiedler See weithin sichtbar. Dadurch, dass die Anlagen beim Repowering mehr als doppelt so hoch werden, werden die Sichtachsen des UNESCO-Welterbes noch mehr beeinträchtigt“, erklärt Christian Schuhböck von „Alliance for Nature“. Seine Organisation hat Einspruch gegen den Genehmigungsbescheid für das Repowering-Projekt eingelegt. Neben der Sicht-Beeinträchtigung werden auch Gefahren für Vögel, Fledermäuse und Insekten angeführt.

Christian Schuhböck möchte damit eine „Advisory Mission“ der UNESCO erwirken, womit der Neusiedler See der Roten Liste der bedrohten Welterbestätten einen weiteren Schritt näher rücken könnte. „Sollte das Vorhaben genehmigt und realisiert werden, ist mit einer Eintragung in die Rote Liste oder gar einer Streichung aus der UNESCO-Welterbeliste zu rechnen“, ist Schuhböck überzeugt.