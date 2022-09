Überraschungsbesuch: Altkanzler kam zum Jubiläum

Am Wochenende wurde in zwei Gemeinden des Bezirks das 800-jährige Jubiläum gefeiert – am Freitag im Kobersdorfer Ortsteil Oberpetersdorf und am Samstag in Lackenbach, der Heimatgemeinde von Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

Der war als Bezirksparteichef der SPÖ natürlich bei beiden Feiern anwesend, freute sich aber besonders über den Besuch von Altkanzler Franz Vranitzky in Lackenbach. Sein Bezug zur Gemeinde: Vranitzkys Onkel Ferdinand Schmidberger wohnte in Lackenbach, ebenso die Mutter von seinem besten Freund Helmut Lohner.