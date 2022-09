„Landwirt sein is leiwand“: Felix Muhr singt Bauern-Hymne

„,Landwirt sein is leiwand‘ ist also 100 Prozent made in Burgenland“, betont Lukas Lach. Die burgenländischen Schlager-Sounds kommen auch in der benachbarten Steiermark bestens an. Für die Grazer Online-Plattform landwirt.com (1,5 Millionen monatliche Nutzer) hat Felix Muhr sogar eine eigene Version des Songs mit neuem Text herausgebracht.

Übrigens: Das Bauern-image ist bei dem 17-Jährigen keine aufgesetzte Fassade. Muhr hilft tatkräftig im Betrieb seiner Eltern mit und besucht die Bundeslehranstalt für Landwirtschaft in Raumberg-Gumpenstein – hier wurde auch das neue Video gedreht, das ab sofort auf YouTube zu sehen ist.