Tschürtz zu Doskozil: „Alleinherrschaft ist Wahnsinn“

Am Sonntag ist die FPÖ de facto aus der Regierung geflogen, am Dienstag hat Landesparteichef Hans Tschürtz den Hut genommen.

Der 60-jährige Loipersbacher, der noch bis zur Angelobung der neuen SPÖ-Alleinregierung am 17. Februar Landeshauptmannvize bleibt, hat den Parteivorsitz bei einer Präsidiumssitzung am Dienstag mit sofortiger Wirkung zurückgelegt. Alexander Petschnig (46), seit 2015 mit Tschürtz in der rot-blauen Landesregierung und für Wirtschaft und Tourismus zuständig, wurde vom siebenköpfigen FPÖ-Gremium mit sechs Stimmen bei einer Enthaltung zum Nachfolger designiert. Gewählt werden soll der gebürtige Kärntner, der im Bezirk Neusiedl am See lebt, beim Parteitag am 7. März.