Tradition und frischer Wind in siebenter Generation

1780 hat Johann Georg Träger in Pinkafeld eine Bäckerei gegründet. Bis heute laufen die Öfen in der Backstube des Traditionsbetriebs. Über die Jahre entwickelte sich aus der Bäckerei eine Café-Konditorei, die weit über die Grenzen des Südburgenlandes Bekanntheit erlangte. Das runde Eingangsportal zeigt das Gründungsjahr. Wer eintritt, kann als erstes die Vitrine mit Pralinen, Makronen, Linzeraugen, Schaumrollen und zahlreiche Tortenkreationen bewundern.

Derzeit führen Christine und Reinhard Träger den Betrieb in sechster Generation. Doch Tochter Veronika, Sohn Wolfgang und seine Lebensgefährtin Sarah Wagner stehen schon in den Startlöchern, mit viel Begeisterung fürs Handwerk, frischen Ideen – und doch dem Anspruch, das Traditionelle im Betrieb zu bewahren, auch für die kommenden Generationen.

Den klassischen Weg zum Konditor haben die Geschwister nämlich nicht eingeschlagen. „Eine Übernahme stand schon lange im Raum, meine Geschwister und ich sind aber eigentlich in andere berufliche Richtungen aufgebrochen“, sagt Veronika Träger. Lange Zeit war unklar, ob der Betrieb fortgeführt werden kann. Veronika Träger studierte Kunstgeschichte und Public Communications und war im Museum für angewandte Kunst in Wien tätig. Ihr Bruder leitet an der Technischen Universität Wien eine Materialprüfanstalt und Sarah Wagner führt einen Kindergarten in Wien. Erst mit der Zeit entwickelte sich der Wunsch nach der Fortführung der Familiengeschichte im Betrieb. „Man muss oft ganz weit weg, um zu sehen, was vor der eigenen Tür liegt, das hat sich in den vergangenen Jahren so entwickelt“, sagt Wolfgang Träger. Mit Jahresende geht der Betrieb an das Trio und damit in die siebente Generation über.

Backstube

„Mein Traum war schon immer, ein Bistro zu führen“, sagt Wagner, sie wird sich vermehrt in der Backstube einbringen. Veronika Träger war in den vergangenen Jahren schon kreativ für das Familienunternehmen. Egal, ob bei der Webseite oder bei neuen Eiskreationen. „Das Gefühl vom Handwerk haben uns unsere Eltern von Geburt an vermittelt. Die Sensibilität dafür bei den Kunden ist heute auch eine andere, als vor 20 Jahren“, schildert Träger.