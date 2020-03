Tourismusprojekt am Neusiedler See: Druck auf UNESCO

Schuhböck hatte sich in diesem Fall schon einmal an das Welterbe-Komitee gewandt, allerdings ohne Erfolg. „Deshalb haben wir auf Anraten von Experten noch einmal einen ausführlichen Bericht geschickt, damit endlich Bewegung in die Sache kommt.“ Ob das Thema allerdings vom Welterbe-Komitee behandelt werden wird, steht erst in einigen Tagen fest.

Und überhaupt ist derzeit angesichts des Corona-Krise auch unklar, ob das Welterbe-Komitee überhaupt zusammentrifft. So heißt es auf der Homepage, dass die Situation derzeit beobachtet werde und nähere Informationen so schnell wie möglich veröffentlicht werden.