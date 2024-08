Tourismus im Sommerhoch - aber ein Ort wird nicht zu schlagen sein

Der größte Gewinner in der Tourismusstatistik des heurigen Jahres steht bereits jetzt fest: die 300 Einwohner zählende Gemeinde Bildein im Bezirk Güssing. 71 Übernachtungen wurden laut aktuellen Zahlen im ersten Halbjahr registriert, gute 5.000 werden am kommenden Wochenende dazu kommen.

Das ist ein Plus von etwa 7.000 (!) Prozent, dank der neuerdings in die Statistik einfließenden Übernachtungen von Festivalgästen am Campingplatz.