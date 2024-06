Tourismus und Klima: Neue Perspektiven für den Neusiedler See

Ein neues Buch mit dem Titel "Tourismusregion Neusiedler See" widmet sich den aktuellen Herausforderungen und Chancen des Tourismus am Neusiedler See. Über 40 Autorinnen und Autoren haben daran mitgewirkt, um die Auswirkungen von Klima- und Strukturwandel auf die Region zu beleuchten.