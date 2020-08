Tödliches Gewaltdelikt in Mörbisch: 28-Jähriger festgenommen

Nachdem am Montagmorgen in Mörbisch am See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) die Leiche eines 22-Jähriger aus dem Bezirk gefunden wurde, gab es am Donnerstag nun eine Festnahme.

Ein 28-jähriger Mann aus Niederösterreich wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert, der Antrag für die Untersuchungshaft wurde gestellt, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, Petra Bauer.