Tod vor der Disco: Tatverdächtige wurden enthaftet

Wende in den Ermittlungen zum Todesfall vor einer Schattendorfer Disco vor Weihnachten: Am Montag wurden die beiden Tatverdächtigen aus der U-Haft im Eisenstädter Justizzentrum entlassen. Ein 18-jähriger, im Bezirk Neunkirchen wohnhafter Syrer, und ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg wurden "gegen gelindere Mittel enthaftet", bestätigte Staatsanwaltschaftssprecherin Petra Bauer auf KURIER-Anfrage. Der dringende Tatverdacht gegen beide bestehe aber weiterhin. Sie mussten ein Gelöbnis ablegen, weiterhin an der Aufklärung mitzuwirken und dergleichen. Laut KURIER-Informationen war die Enthaftung im Zuge der anstehenden Haftprüfung nicht nur von der Verteidigung, sondern auch von der Staatsanwaltschaft befürwortet worden.

Ausschlaggebend war das vorläufige Ergebnis der Obduktion des Leichnams des Familienvaters, der endgültige Bericht soll in den nächsten Tagen vorliegen. Demnach litt der 42-jährige Schattendorfer an einem Aneurysma im Gehirn. Bei einem Aneurysma wölbt sich die Wand eines Blutgefäßes nach außen und bildet eine Ausbuchtung. Es entsteht durch eine Schädigung oder Schwächung der Gefäßwand oder ist angeboren. Wenn das dünnwandige Blutgefäß reißt, kann das tödlich enden.