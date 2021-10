Tierischer Einsatz ist nicht (nur) für die Katz‘

Katzen zu vergeben

„Entsetzlich viel“ zu tun hat Claudia Herka. Rund 500 Tiere beherbergt die Tierärztin im Tierheim in Parndorf (Neusiedl am See), täglich werden es mehr. „Wir haben heuer so viele Baby-Katzen wie schon lange nicht mehr“, sagt Herka, die für den Betrieb auf Spenden angewiesen ist.

Immer seltener würden die Katzen kastriert, was die Population stark ansteigen lasse. Zudem sieht Herka die Vergabe von Tieren als immer schwieriger. Dass ein Tier aus dem Heim mehr Zuwendung brauche, sei früher selbstverständlich gewesen. „Heute wollen die Leute einen Hund oder eine Katze, die perfekt funktioniert.“

Igel-Retterin

Auch die ersten Jungigeln finden derzeit in Claudia Herkas Tierheim Unterschlupf. Finde man einen kleinen Igel, sollte man ihn zunächst abwiegen, rät die Veterinärmedizinerin. Hat der Igel weniger als 400 Gramm, so könne er im Freien nicht überleben. in einem solchen Fall sollte man sich Hilfe suchen, oder das Tier in einer Igelstation unterbringen.

Keinesfalls soll Igeln mit Milch gefüttert werden. Als Erste Hilfe Maßnahme rät Herka, den Stacheltieren Wasser zu geben und eventuell Hunde- oder Katzenfutter bereitstellen.

Wer an das Tierheim Parndorf spenden möchte:Spendenkonto: BGLD. Raiffeisenbank

IBAN: AT78 3300 0000 0103 4974

BIC: RLBB AT 2E

www.tierheim-parndorf.at

www.sonnentiere.at

tierpension-schandl.at