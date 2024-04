Warum Thomas Brezina jetzt Bücher für burgenländische Volksschüler schreibt

Thomas Brezina und Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) übergaben die ersten Expemplare von "Die fliegende Burg" an Kinder der Volksschule Weiden am See.

Burgenlands Kinder lernen mit Thomas Brezina lesen. Das ist dank "Tom Turbo" und der "Knickerbocker-Bande" zwar schon seit Jahrzehnten der Fall, jetzt aber ganz offiziell: Brezinas neue Buchreihe "Die fliegende Burg" wurde speziell für burgenländische Schulkinder im Alter von 5 bis 10 Jahren gestaltet.

Die ersten Exemplare wurden am Dienstag an Kinder der Volksschule Weiden am See verteilt - Lese und Autogrammstunde mit dem Star-Autor inklusive.

Die drei Bücher sind zentraler Teil der neuen Leseinitiative des Landes Burgenland. Doch wie kam es, dass sich der enorm erfolgreiche Kinderbuchautor (70 Millionen verkaufte Bücher weltweit) in den Landesdienst gestellt hat?

Die Idee ist bei einem Treffen von Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) mit Vertretern der Bildungsdirektion entstanden. Jedes fünfte Kind in Österreich hat aktuellen Studien zufolge Probleme mit dem sinnerfassenden Lesen - im Burgenland soll deshalb gegengesteuert werden: "Wir haben uns gefragt, wie kann man Lesefreude wecken? Bei einem Brainstorming ist der Name Thomas Brezina gefallen. Wir haben einfach Kontakt aufgenommen und bei einem ersten Termin gemerkt, dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind", erzählt Winkler über die ersten Schritte.

Thomas Brezina war von Anfang an von der Idee begeistert, wie er sagt: "Das Projekt war eine ganze Weile in der Entwicklung, aber jede Minute hat sich gelohnt. Es ist meine tiefste Überzeugung, dass wir Kinder fürs Lesen begeistern müssen. Als Buchautor sage ich, es ist unsere Aufgabe, dass Kinder den Geschmack an Büchern finden. Da verdienen sie sich die beste Qualität." Brezinas bewährte Illustratoren Pablo Tambuscio und Gerardo Daniel Baró haben die "fliegende Burg" zeichnerisch zum Leben erweckt.

Die Serie besteht aus drei aufeinander aufbauenden Bänden: Der erste ist für Kinder im letzten Kindergartenjahr konzipiert, der zweite für die erste und zweite Klasse Volksschule, der dritte (und textlastigste) Teil ist für die dritte und vierte Schulstufe gedacht. Die Protagonisten der Bücher sind fünf außergewöhnliche Tiere, die in einer geheimnisvollen fliegenden Burg durch das Burgenland reisen - die Handlung spielt sich also an Originalschauplätzen ab. "Es ist schon etwas Besonderes, eine Geschichte zu erleben, die dort spielt, wo ich lebe", ist der Autor überzeugt. Mit dem Burgenland ist er bestens vertraut, denn zwölf Jahre lang hat er von Mai bis September in einem Haus am Neusiedler See gewohnt. "Ich kenne hier noch immer jeden Baum", sagt Brezina.

Die Erstauflage der "fliegenden Burg" hat 42.000 Exemplare, die vom Oberwarter Verlag "edition lex liszt 12" gedruckt und ab heute in alle Volksschulen des Landes geliefert werden. Der Landesnorden ist als erstes an der Reihe. Die Aktion läuft bis zum Schuljahr 2027/'28 - die "fliegende Burg" wird die heute fünfjährigen Burgenländerinnen und Burgenländer durch ihre gesamte Volksschul-Laufbahn begleiten.