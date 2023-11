„Lernen auf Rädern“: Bildung ohne Barrieren im Seewinkel

Die kostenlose Lernhilfe der Caritas an den vier Standorten Eisenstadt, Neusiedl am See, Hornstein, Oberwart und Güssing nutzen aktuell 142 Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren. Mit dem neuen mobilen Angebot sollen es noch mehr werden, wie die Koordinatorin der Lerncafés, Karin Pirklbauer, erklärt: „Hier im Seewinkel bieten wir jetzt ein flexibles, zielgerichtetes Betreuungsangebot vor Ort. In unserer täglichen Arbeit sehen wir, dass die Kinder dadurch nicht nur ihre schulische Leistung verbessern und ihre Stärken ausbauen können, sondern vor allem auch Spaß am Lernen und an Bildung haben.“