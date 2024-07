Rote Parteizentrale heißt nun Theodor Kery Haus

Nach Kery, der von 1966-1987 regierte, so lange wie sonst keiner, wird nach einem Votum der Mitglieder auch das Parteihaus in Eisenstadt benannt.

Der seit 2019 amtierende Doskozil zeigte sich im Kurpark Bad Sauerbrunn „stolz und dankbar“, dass er „am Ende der Erfolgsgeschichte“ als Landeshauptmann hier stehe.

Auch in den nächsten 60 Jahren müsse man sich um die SPÖ im Burgenland keine Sorgen machen, so der 54-Jährige. Übrigens: Die burgenländische SPÖ blieb am Jubeltag unter sich. Von der in der burgenländischen Landespartei schlecht angeschriebenen Bundespartei war niemand zugegen.