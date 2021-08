Das Land am Rand wurde rotes Kernland

Es wird kein großes Fest, wenn die SPÖ Burgenland am kommenden Freitag ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Bei einem Tag der offenen Tür im „Roten Haus“ – der Parteizentrale – in Eisenstadt werden Landesparteichef und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landesgeschäftsführer Roland Fürst die Ausstellung „100 Jahre SPÖ Burgenland“ eröffnen. Fotos und Artefakte sollen die Geschichte der Sozialdemokratie veranschaulichen, dazu spielt eine Band für die geladenen Besucher. Rote Chefs anderer Bundesländer werden ebenso fehlen wie Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner. „Es soll ein lokales Fest sein“, sagt Parteimanager Fürst zum KURIER.

Gegründet wurde die „Sozialdemokratische Arbeiterpartei für das Burgenland“ am 9. Jänner 1921 außerhalb der Landesgrenzen in Wiener Neustadt. Der erste Parteivorsitzende Johann Fiala kam aus der westungarischen Arbeiterbewegung, schreibt der Historiker Gerald Schlag im Sammelband „Aufbruch an der Grenze“. Die Arbeiterschaft war es auch, die wesentlich dazu beitrug, dass Westungarn nach dem Ende des Ersten Weltkriegs als Burgenland zu Österreich kam.

Denn mit dem Zerfall Österreich-Ungarns drohte den Arbeitern in Westungarn der Verlust des Arbeitsplatzes auf österreichischem Gebiet. Deshalb waren sie vehement für den Anschluss an die junge Republik Österreich.

In der Zwischenkriegszeit war die Sozialdemokratie auch im Burgenland meist in der Defensive. Tiefpunkt waren die Schüsse von Schattendorf: Rechte Frontkämpfer erschossen 1927 einen linken Schutzbündler und einen Buben; der Freispruch der Schützen führte zum Brand des Justizpalastes, Vorboten von Austrofaschismus und Bürgerkrieg.