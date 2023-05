Plötzlich kommt ein Mann mit Musikkoffer auf die Band zu und fragt, ob er mitspielen dürfe. „Sicher, hau dich her“, war sich die Gruppe einig. Sie wussten nicht, dass das Horst Michael Schaffer, der musikalische Leiter der Jazz Bigband Graz, war.

Das „Problem“: „Er war so gut, er musste ein fixes Mitglied bei uns werden.“ Mit Schaffer kam mehr Ernsthaftigkeit in die Gruppe und „eigenes Zeug“ wurde kreiert. Entstanden ist daraus Musik mit viel Schmäh, aber auch Gesellschaftskritik. „Wir sind vom Programm her ganz weit weg vom Mainstream und der Massentauglichkeit“, so Siegl.