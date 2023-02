Außergewöhnlich: Seit 80 Jahren „Dienst an der Orgel“

Die Anfänge

Stefan Kocsis wurde am 12.12.1930 in Unterpullendorf geboren. Im Februar 1943 wurde er Kantor. Ab 1948 studierte Kocsis an der Akademie für Musik und darstellende Kunst in Wien Kirchenmusik (Hauptfach Orgel), Musikpädagogik, Klavier und Gesang

Sein Schaffen

Prof. Kocsis leitete 40 Jahre lang die Musikschule Oberpullendorf, unterrichtete am Gymnasium und am Haydn-Konservatorium. Er komponierte u. a. Orchester- und Chorwerke, Messen und Kantaten. 2022 erhielt er den Kulturpreis des Burgenlandes