Tafeln erleben einen neuen Ansturm

Einfach sei es nie gewesen. „Aber jetzt ist es dramatisch“, sagt Andrea Roschek.

Seit 14 Jahren bemüht sich die Gründerin der Pannonischen Tafel – kurz PanTa – als Brücke zwischen Mangel und Überfluss im Burgenland zu fungieren. Ihr Engagement ist in der Corona-Krise gefragter denn je.

Es sind nicht nur mehr Menschen, vorwiegend Mindestpensionisten und Alleinerzieherinnen, die das Angebot der Sozialeinrichtung in Anspruch nehmen: „Es trifft Leute, die nicht damit gerechnet hätten, in so eine Situation zu kommen“, so Roschek.

600.000 Kilo Lebensmittel

Täglich gebe es fünf bis sechs Neuanmeldungen an den beiden Standorten in Eisenstadt und Stoob-Süd. Knapp 600.000 Kilo Lebensmittel wurden im Vorjahr weitergegeben, heuer dürfte es noch mehr werden.

Gefragt sind aber nicht nur Essen, Kleidung und Spielzeug bei jenen, deren Einkommen kaum für Lebensnotwendiges reicht. Die psychische Belastung der Klienten steige.

Die Sozialarbeiterin, die schon länger für die PanTa tätig ist, komme mit ihrer Arbeit kaum noch nach. Leute, die jetzt durch Krankheit, Jobverlust oder Kurzarbeit in eine Krise geraten, hätten oft nicht die Kraft, die neuen Herausforderungen zu bewältigen, sagt Roschek. Bei der PanTa versucht man, die Klienten so gut wie möglich zu unterstützen, zuzuhören und Begleitung bei Behördenwegen anzubieten.