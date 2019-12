Pannonische Tafel: Brücke zwischen Mangel und Überfluss

In der Ausgabestelle der Pannonischen Tafel (PanTa) in Eisenstadt ist am Vormittag ein Kommen und Gehen. Ein älterer Mann huscht in das Geschäft in der Neusiedler Straße. Er möchte Obst und Brot. Eine Frau kauft für sich und ihre drei Kinder Gebäck, Mehl und Zucker.

„Das Leben als Alleinerzieherin dreier Kinder ist schwer. Hier bekomme ich Unterstützung. Die Lebensmittel im Supermarkt könnte ich mir nicht leisten“, sagt die 48-Jährige.

Vor zwölf Jahren hat Andrea Roschek die Pannonische Tafel in der Landeshauptstadt ins Leben gerufen. Heute verteilen Andrea Roschek und ihre 63 ehrenamtlichen Helfer bis zu 50 Tonnen Lebensmittel pro Monat an jene, denen nicht so viel Geld zum Leben bleibt. Einwandfreie Nahrung bekommt man hier zum Unkostenbeitrag.