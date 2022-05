Im Sommer kommt "Sissy" auf Schloss Tabor - fast in echt

Es sind große Fußstapfen, in die das beschauliche Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach treten will. Mit der Operette „Sissy“ von Fritz Kreisler sollen pro Spieltag rund 800 Gäste in den Schlosshof geholt werden. „Angeblich haben drei Milliarden Menschen in den vergangenen 50 Jahren einen Sissy-Film gesehen“, erklärte Intendant Alfons Haider bei der Programmpräsentation.

Auch deshalb will man unter der Regie von Stephan Grögler der Operette einen eigenen Charakter zu verleihen und nicht die beliebten Filme zu kopieren. „Ich versuche, beim Bühnenbild einen Spagat zwischen Operette und modernem Charakter reinzubringen“, führt Grögler aus, der das sich im Laufe der Aufführung verwandelnde Bühnenbild präsentierte.