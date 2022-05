Neue Bücher, mit der Geschichte verbunden

Wer sich für die Geschichte des Nordburgenlandes interessiert, wird heuer auch aus anderen Gemeinden mit neuem Lesestoff versorgt. In Neusiedl am See hat der Verein Stadtarchiv diese Woche den mittlerweile 23. Band der Neusiedler Jahrbücher vorgestellt.

Stadtarchiv-Obmann Sepp Gmasz und seine Mitstreiter haben auch dieses Mal wieder weniger bekannte Ereignisse aus der Geschichte der Stadt am See beleuchtet – etwa die Gründung der NSDAP-Ortsgruppe und wie es dazu kam, dass ein italienischer Bäcker zum Neusiedler Schifffahrtspionier wurde.

Stolze 1.800 Seiten dick ist die neue Ortschronik, die anlässlich des 750-Jahr-Jubiläums von Hornstein am 29. Mai präsentiert wird. In drei gedruckten Bänden und einem digitalen Band wurde die Historie der Marktgemeinde vom Heimatarchiv äußerst umfangreich aufgearbeitet.