Surf Worldcup läutet die Sommersaison am Neusiedler See ein

Am Wochenende von 29. April bis 1. Mai gibt es zum ersten Mal das „See-Opening“ in zehn Gemeinden am Neusiedler See. Am Programm stehen etwa Schilftouren mit Kanus und See-Rundfahrten (unter anderem) in Rust, Podersdorf, Breitenbrunn und Mörbisch

Weitere Events: Der Neusiedler See Radmarathon mit Start in Mörbisch (kommendes Wochenende, 23. & 24. April) und die „Burgenland Extrem Tour “ am 24. Juni