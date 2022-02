Neusiedler See: Die „Rohrwölfe“ sind wieder im Einsatz

"Wichtiger Wirtschaftsfaktor"

Große Bedeutung hat die Schilfschneiderei auch in der Familie von Andreas Lang aus Mörbisch am See. Seine Mutter Edith Lang erinnert sich: „Früher hat fast jeder Weinbauer Schilf gemäht, das war sehr einträglich. Allein in Mörbisch hat es vier Rohrfabriken gegeben. Das Schilf war im Burgenland ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.“ Auch ihr Mann habe 20 Jahre lang Schilf geerntet, sagt die 71-Jährige. Vor sechs Jahren ist Sohn Andreas, er ist Weinbauer, auch in die Schilfschneiderei eingestiegen. Gemeinsam mit Andreas Fiedler und drei Helfern ist Lang derzeit in Mörbisch und Rust im Einsatz. Auch sie sind mit umgebauten Pistenraupen unterwegs. Immer wieder finden sie Kuriositäten im Schilf, wie dieser Tage auch einen Christbaum.

Bis 15. März wird versucht, so viel wie möglich zu ernten. „Danach wird das Schilf zum Trocknen in Kegeln aufgestellt, dann wird es aussortiert und verkauft.“ Die Nachfrage sei groß. „Dass der Wasserstand niedrig ist, macht das Ernten einfacher. Für den See ist es aber katastrophal“, so Lang. Wie die Situation nächstes Jahr sein werde, sei ungewiss.