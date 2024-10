Paukenschlag: 2025 kein Surf Opening in Neusiedl am See

Die dritte "Bombe" von Sonntagfrüh hatte es dann aber in sich: "Es wird 2025 kein Surf Opening mehr in Neusiedl am See stattfinden. Nach 7 Jahren nehmen wir Abschied und ziehen weiter. Wohin - das ist noch offen", heißt es in dem Posting.

Was steckt hinter dem überraschenden Rückzug? Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, hat der bisherige Veranstalter Georg Kloibhofer das Surf Opening wieder in die Hände seines früheren Mitstreiters Gerhard Polak übergeben. Die beiden hatten sich im Zuge des Location-Wechsels von Podersdorf nach Neusiedl am See getrennt.

2025 soll nun "kein Stein auf dem anderen bleiben", wie der neue alte Veranstalter via Facebook ankündigt.

Was nun kommen soll

Der Fokus solle ganz auf die neue Sportart Wingfoil gelegt werden, was dem Surf Opening neue Perspektiven eröffne: "Ich will den coolsten und vor allem nachhaltigsten Wingfoil Worldcup der Welt organisieren. Sprich gleicher Spaß, aber mit viel weniger Ressourcenverbrauch und schädlichen Emissionen. Die neue Sportart ermöglicht uns in Österreich eine freie Locationwahl nach ökologischen Gesichtspunkten. Bisher war alles nur am Neusiedler See möglich und jetzt stehen uns fast alle Seen in Österreich offen", schreibt Gerhard Polak.

Das klingt ganz so, als würde sich das Surf Opening nicht nur aus Neusiedl am See zurückziehen, sondern sondern sich gleich komplett vom Burgenland verabschieden. Wie die BVZ berichtet, wurde der Vertrag mit der Stadtgemeinde Neusiedl am See über die Austragung des Events, der noch bis 2025 gelaufen wäre, auf Wunsch von Georg Kloibhofer bereits aufgelöst.