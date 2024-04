Das Programm erstreckt sich über acht Ortschaften. Das "Surf Opening" in Neusiedl am See probiert heuer ein neues Konzept aus.

See Opening: Am Neusiedler See Richtung Sommer surfen

Wie auf Bestellung tritt der Spätwinter zum Start des See-Openings den Rückzug an: Die kommenden Tage stehen am Neusiedler See unter dem Motto Sport, Musik und Party. Und das, glaubt man den Wetterprognosen, bei frühsommerlichen Bedingungen.

Das erste Event im Veranstaltungsreigen, der sich an acht Schauplätzen rund um den Steppensee abspielt, beginnt am heutigen Freitagnachmittag in Illmitz: Die Seegemeinde verwandelt sich an diesem Wochenende bei der "Woodstock Weinroas" zu einem Mekka der Blasmusik. Nationale Volksmusik-Größen treten an sechs verschiedenen Locations auf. Am späteren Abend weicht die Blas- der Tanzmusik in der Illmitzer Diskothek "Kathis World".

© Christian Steinbrenner 16 Live-Bands und 35 DJs sind für das "Surf Opening" angekündigt.

Die mit Abstand größte Veranstaltung des "See Openings", das traditionsreiche "Surf Opening", wird am kommenden Dienstag ab 21 Uhr mit einer großen Party in Neusiedl am See eingeläutet. Die darauf folgenden Tage stehen ganz im Zeichen des Sports.

Lokalmatadoren statt Star-Athleten Bei den Surf- und Segelbewerben setzen die Veranstalter heuer auf ein neues Konzept. Die Zeiten des Surf-Worldcups am Neusiedler See sind vorerst Geschichte, stattdessen gibt es heuer erstmals eine Kooperation mit dem österreichischen Segelverband. Statt internationaler Stars werden heuer vor allem österreichische Wassersportlerinnen und -sportler an den Start gehen.

Veranstalter Georg Kloibhofer sagt zum neuen Programm: "Wir haben in den vergangenen Jahren die internationalen Surf-Stars an den Neusiedler See gelockt. Heuer haben wir uns entschieden, dass wir unser Programm verstärkt an das lokale Publikum, also jene, die immer am See sind, richten wollen. Ich schließe nicht aus, dass die internationalen Stars in den nächsten Jahren wieder Teil des Surf Openings werden. Jetzt hoffen wir aber mal, dass wir mit unseren neuen Programmpunkten die Neusiedler See Community begeistern können."

© Paul Haider Patrik Hierner (Tourismusverband Nordburgenland) mit Surf Opening-Veranstalter Georg Kloibhofer.

Begeistert dürfte die Community auch vom aktuellen Wasserstand des Neusiedler Sees sein. Der liegt bei 115,43 Metern über Adria und damit um mehr als 30 Zentimeter höher als beim Surf Opening 2023. Sämtliche Wassersport-Bewerbe sollten ohne Probleme durchführbar sein - jetzt muss nur noch der Wind mitspielen.

Der sportliche Teil des Surf Openings beginnt mit einem Trainingstag am Freitag für die Windsurf- und Windfoil-Bewerbe. Die Wettkämpfe werden am Samstag und Sonntag ausgetragen. 24 Stunden segeln Zum ersten Mal gibt es die 24-Stunden-Segelregatta. Die Teilnehmer starten am Samstag um 11 Uhr an einem beliebigen Ort am Neusiedler See, Ziel des Bewerbes ist es, innerhalb von 24 Stunden möglichst viele Seemeilen zu sammeln. Spätestens um 11 Uhr am Sonntag muss die Ziellinie vor der Seebühne erreicht werden.

© Florian Schoeny Abends verwandelt sich das "Surf Opening" zur Partyzone.

Auch für Nicht-Profis geeignet ist der sogenannte "Spray of the Day", den es heuer ebenfalls zum ersten Mal beim Surf Opening gibt. Dabei wird man auf einem Surfbrett mittels Elektrowinde beschleunigt, um möglichst hohe Wasserfontänen zu "sprühen".

Ein weiteres sportliches Highlight im Neusiedler Seebad gibt es in Form der "win2day Beach Volleyball Tour Pro", bei der sich am Samstag und Sonntag Österreichs beste Beach-Volleyballerinnen und Volleyballer matchen.

Alle Locations des "See Openings" 2024 Das See-Opening findet heuer zum dritten Mal als gemeinsame Veranstaltung an verschiedenen Ufern des Neusiedler Sees und am Neufelder See statt. Die Locations 2024 sind: Illmitz (26. bis 28.4.): Woodstock Weinroas, freier Eintritt

(26. bis 28.4.): Woodstock Weinroas, freier Eintritt Surf Opening Neusiedl am See (30.4. bis 5.5.): Tageseintritt 15 Euro (für Kinder unter 6 Jahren gratis, von 6 bis 14 Jahren: 5 Euro), Abendkassa bei den Partys (ab 16 Jahre): 20 Euro

(30.4. bis 5.5.): Tageseintritt 15 Euro (für Kinder unter 6 Jahren gratis, von 6 bis 14 Jahren: 5 Euro), Abendkassa bei den Partys (ab 16 Jahre): 20 Euro See Opening Jois (3.5.): Mitmachkonzert für Kinder ab 16 Uhr, ab 19 Uhr Konzert mit "Souitaires", freier Eintritt

(3.5.): Mitmachkonzert für Kinder ab 16 Uhr, ab 19 Uhr Konzert mit "Souitaires", freier Eintritt See Opening im Seebad Rust (3.5. bis 5.5.) mit Schilftouren, Familienfest und Live-Musik, freier Eintritt

(3.5. bis 5.5.) mit Schilftouren, Familienfest und Live-Musik, freier Eintritt See Opening Mörbisch (4.5. und 5.5.): Volleyballturnier, Kindermusical und 80er/90er Party, Eintritt frei

(4.5. und 5.5.): Volleyballturnier, Kindermusical und 80er/90er Party, Eintritt frei Okidoki auf Tour in Podersdorf (4.5. und 5.5.) in der Familien-Erlebniswelt "Podoplay". Eintritt: Erwachsene 8,90 Euro, Kinder von 4 bis 15 Jahre 6,90 Euro (mit Burgenland Card gratis)

(4.5. und 5.5.) in der Familien-Erlebniswelt "Podoplay". Eintritt: Erwachsene 8,90 Euro, Kinder von 4 bis 15 Jahre 6,90 Euro (mit Burgenland Card gratis) Familienfest am Neufelder See (4.5.): ab 11 Uhr, Eintritt frei

(4.5.): ab 11 Uhr, Eintritt frei Lakesound Breitenbrunn (4.5.) mit Garish, Violetta Parisini und Chri & His Soulmates, Beginn: 17:30, Eintritt frei

Das Rahmenprogramm beim Surf Opening reicht von Liveauftritten lokaler Bands im "88.6 Rock Zelt" bis zur Hüpfburg-Landschaft. Neusiedls Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ) freut sich auch schon darauf: "Die Mischung aus Spitzensport und Freizeitspaß mit chilliger Live-Musik und einem abwechslungsreichen Programm lässt ein einzigartiges Festivalfeeling aufkommen, das tolle Stimmung ins Seebad bringt."

Hochkarätige Live-Musik steht auch beim "Lakesound Breitenbrunn" am 4. Mai auf dem Programm. Das Mini-Festival findet zum ersten Mal im neugestalteten Strandbad statt, ab 20 Uhr werden hier Garish und Violetta Parisini auftreten. Das ganze Programm des Neusiedler See Openings gibt es auf burgenland.info