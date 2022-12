Supermärkte nur noch im Zentrum: Burgenland novelliert Raumplanung

Das Burgenland plant Maßnahmen gegen die zunehmende Bodenversiegelung, demnach sollen etwa Supermärkte künftig nur mehr im Ortskern errichtet oder erweitert werden. Die entsprechende Novelle des Raumplanungsgesetzes soll am 16. Dezember in Begutachtung gehen, kündigte Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Mittwoch an.

Im Zuge der Gesetzesnovelle soll es unter anderem zu einer Präzisierung bei der Regelung von Supermärkten kommen - und zwar durch Definition einer Verkaufsfläche von 80 bis zu 500 Quadratmeter.