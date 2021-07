Superinvasoren: „Artenvielfalt ist in Gefahr“

Alternativen für den Garten

Soll man nun auf den Kirschlorbeer oder den Götterbaum im Garten ganz verzichten? Hillebrand rät jedenfalls, Pflanzen, bei denen befürchtet wird, dass sie invasiv sein könnten, zu vermeiden. Denn es gebe ohnehin „viele Alternativen“.

Statt dem Götterbaum empfiehlt er die Blumenesche (fraxinus ornus). Anstelle des Kirschlorbeer sei es besser, auf den heimischen Liguster (ligustrum vulgare) zu setzen. Generell aber sei es ratsam, auf Monokulturen zu verzichten. „Wenn ich beispielsweise auf hunderten an Metern dieselbe Pflanze ansetze, ist das Risiko hoch, dass sie von Parasiten befallen werden könnten.“ Wichtig sei es, auf Vielfalt zu setzen. Zudem empfiehlt Hillebrand, sich – abhängig von der Beschaffenheit des Bodens – nach standortgerechten Pflanzen zu erkundigen.

Weil die Leidenschaft für die „Natur vor der Haustür“ in Zeiten der Pandemie gestiegen ist, bietet der Experte auch Fachberatung via Video-Chat an. Die Lust am „Garteln“ sei jedenfalls auch in sozialer Hinsicht begrüßenswert, sagt Hillebrand: „Der gegenseitige Austausch macht den Garten zum sozialen Medium.“