Gartenbesitzer zeigen ihren Lebens(t)raum

„Schlüsselkräfte“ des ökologischen Gleichgewichts

Der Frühling steht in voller Blüte und auch das Summen und Brummen der Insekten ist wieder zu hören. Bienen und Hummeln, aber auch Schmetterlinge und Käfer laben sich etwa am süßen Nektar der Pflanzen. Aber sie sind nicht nur faszinierend zu beobachten, Insekten spielen in ihrer Vielfalt eine Schlüsselfunktion für das ökologische Gleichgewicht.

Viele Pflanzen und Tiere sind von der Bestäubung abhängig. Und auch Menschen könnten ohne diese Leistung wohl kaum leben, erklärt der Verband der 47 Naturparke Österreichs im Rahmen der Initiative "Ohne Insekten geht's nicht".

Etwa 70 Prozent der weltweit angebauten Nahrungsmittel seien auf die Bestäubungsarbeit der Insekten angewiesen. Eine Leistung, deren Wert auf weltweit 153 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt werde.

40.000 Arten

Insekten sind aber auch in anderer Hinsicht wichtig für das Gleichgewicht der Natur: So würden die hilfreichen Nützlinge Schädlinge wie Blattläuse, Spinnmilben oder Borkenkäfer im Zaum halten.

Insektenreiche Lebensräume sind zudem gedeckte Tische für zahlreiche größere Tierarten, wie Vögel, Reptilien, Kleinsäuger und Insekten selbst. Jede einzelne der über 40.000 Insektenarten in Österreich spiele eine wichtige Rolle für intakte Ökosysteme, heißt es vom Verband der Naturparke.

Rückgang

Allerdings sei ein massiver Rückgang der Insektendichte in der mitteleuropäischen Kulturlandschaft bemerkbar: Seit 1990 habe sich der Bestand hierzulande um 75 Prozent verringert.

Dabei könne man ganz einfach helfen, um den weiteren Rückgang zu stoppen. Das Motto laute dabei „weniger oft mehr“.

Insekten brauchen natürliche und von Menschen wenig genutzte Lebensräume. Ungemähte Wiesen und liegengelassenes Laub seien sehr wertvoll. Auch seltenes Rasenmähen, das Bereitstellen von Nist- und Überwinterungsmöglichkeiten und unberührter Restflächen, der Verzicht auf den Einsatz von Insektiziden und Pestiziden sowie Flächen nicht zu versiegeln (wie etwa Zufahrten oder Gehwege) würde den Insekten helfen.