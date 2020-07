Südburgenland: Blitz soll Brand in Silo ausgelöst haben

Brand in Stegersbach

Auch das Burgenland blieb von den Unwettern nicht verschont. Heftige Gewitter zogen übers Südburgenland mit zahlreichen Blitzen und teilweise starken Regenschauern. Donnerstagfrüh mussten vier Feuerwehren in Stegersbach, Bezirk Güssing, zu einem Brand in einem Sägespäne-Silo ausrücken. Aufgrund der Rauchentwicklung erfolgte der Löscheinsatz unter Atemschutz. Laut Freiwilliger Feuerwehr Stegersbach geht man von einem Blitzschlag als Brandursache in dem Silo aus.

Mitglieder der Feuerwehr Stegersbach hatten den Brandverdacht selbst gemeldet, die Alarmierung erfolgte um 7.25 Uhr, hieß es vonseiten der LSZ. Auch die Feuerwehren aus Bocksdorf, Güssing und Ollersdorf waren im Einsatz. Insgesamt waren rund 50 Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten beteiligt. Der Silo musste komplett ausgeräumt werden, um alle Glutnester zu löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der entstandene Sachschaden stehe derzeit noch nicht fest.

Auch in Grieselstein im Bezirk Jennersdorf sowie in Ollersdorf und Limbach im Bezirk Güssing mussten die Feuerwehren ausrücken, um Straßen nach dem Unwetter zu reinigen. „Aufgrund der starken Unwetter mussten wir mehrere Straßen von Schlamm befreien und waren zweieinhalb Stunden im Einsatz“, heißt es von der Feuerwehr Limbach.