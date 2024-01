Suche nach vermisstem Eisläufer am Neusiedler See unterbrochen

Die Suche nach einem seit Montagabend am Neusiedler See vermissten Eisläufer ist am Donnerstag unterbrochen worden. Die Eisschicht sei mittlerweile zu dünn, um weiter darauf unterwegs zu sein, berichtete Polizeisprecher Heinz Heidenreich gegenüber der APA.

Generell warnte die Polizei davor, das Eis noch zu betreten. "Das ist brandgefährlich", betonte Heidenreich. Die Eisschicht sei zu schwach, um mit einem Kufenboot darauf zu fahren, aber noch zu stark für ein normales Boot, so die Polizei.

