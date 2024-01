Burgenland: Skibetrieb in Wiesen startet am Samstag

Die Minusgrade der vergangenen Tage machen es möglich: In Wiesen (Bezirk Mattersburg) startet am Samstag in der Früh der Skibetrieb. Seit Montagabend laufen die Schneekanonen.

Lukas Weghofer vom Skiclub Wiesen hofft auf zwei bis drei Wochen Pistenspaß. Ob der Schnee bis zu den Energieferien hält, lässt sich aber noch nicht abschätzen.

Aufs Eislaufen am Neusiedler See müssen die burgenländischen Wintersportler unterdessen weiter warten.