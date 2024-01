200 Hektar Schilf werden am Neusiedler See abgebrannt

Im Schilfgürtel am Neusiedler See bei Jois findet am Samstag eine große Brandschutzübung statt. Diese wird wissenschaftlich begleitet, um Erkenntnisse über die Folgen des Schilfabbrennens für die Natur und Umwelt zu erlangen. Gezieltes Brandmanagement sei allerletztes Mittel unter den Methoden zur Erneuerung des Schilfgürtels, betonte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

