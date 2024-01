Suche nach vermisstem Eisläufer am Neusiedler See

Der Mann sei laut Polizei am Montag zum Eislaufen nach Rust gefahren, am Abend aber nicht zurückgekehrt. Die Suchaktion wurde am Montag um 21 Uhr gestartet, nachdem Angehörige eine Vermisstenanzeige erstattet haben. Die Feuerwehren aus Rust und Podersdorf am See sowie die Polizei sind im Einsatz. Nach dem Abgängigen wird auch mit Drohnen gesucht.

Nachdem die Suche am Montag um Mitternacht unterbrochen wurde, ist sie Dienstagfrüh um 7.45 Uhr wieder aufgenommen worden, wie der ORF berichtet. Demnach sei am Vormittag auch ein Hubschrauber angefordert worden.



