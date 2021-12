Streit um Ausschuss: ÖVP Burgenland verweist auf eigenes Gutachten

Die Stellungnahme des Verfassungsdienstes wiederum beruhe auf „methodisch völlig verfehlten Überlegungen“ und sei daher unzutreffend. Dessen Behauptung, dass die Einberufung der Ausschusssitzung durch den Obmann deshalb nicht mehr zulässig war, da der Bericht bereits im Landtag abschließend behandelt wurde, entbehre jeder Rechtsgrundlage, so Mayer in seinem Gutachten. „Ich habe vom burgenländischen Verfassungsdienst schon viele exzellente Gutachten gelesen, aber dieses gehört nicht dazu. Es ist abenteuerlich, was man da liest“, stellte er fest.

ÖVP prüft Amtsmissbrauch

ÖVP-Klubobmann Markus Ulram attestierte Dunst einmal mehr, ihr Amt als Präsidentin parteiisch auszuüben. Er betonte, man werde sich das Kontrollrecht nicht nehmen lassen und prüfen, ob etwa Amtsmissbrauch vorliegt.

Steiner sah durch die Vorgangsweise der Landtagsdirektion die „Grundfeste der Demokratie“ gefährdet. Von der Landtagspräsidentin forderte der Mandatar eine Entschuldigung und von Landeshauptmann Doskozil eine Klarstellung. Steiner kündigte an, Mayers Gutachten nun an die Landtagspräsidentin zu übermitteln und nächste Woche erneut zu einer Ausschusssitzung mit der gleichen Tagesordnung einzuladen.

SPÖ: Zwei Rechtsmeinungen

SPÖ-Landesrechnungshofsprecher Christian Dax hingegen erklärte in einer Aussendung: „Es gibt zwei Rechtsmeinungen, einerseits die der Landtagsdirektion und des Verfassungsdienstes des Landes sowie andererseits ein von der ÖVP beauftragtes Privatgutachten.“ Man habe vollstes Vertrauen in die Mitarbeiter der Landtagsdirektion und des Verfassungsdienstes, so Dax.