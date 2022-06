Strandklub statt Fine Dining: Wie sich die Mole West neu erfindet

Wie es zur Übernahme kam

„Alle glauben, dass ich als Immobilieninvestor vorhabe, etwas viel Größeres zu bauen. Das stimmt nicht. Mole West bleibt Mole West, sie wird nur heller, freundlicher und internationaler werden“, entkräftet Gruze gleich eingangs kursierende Gerüchte. Seit Oktober 2021 befindet sich das Lokal am Meer der Wiener jetzt schon in Wiener Hand. Er selbst sei vor der Übernahme nur „ein oder zwei Mal als Gast hier gewesen“, erzählt der Neo-Gastronom. Der Kontakt zum Mole West-Gründer Bernd Karolyi sei zufällig entstanden. Man sei sich bei der Übernahme aber schnell handelseinig geworden. Nur sechs Wochen habe es vom ersten Gespräch bis zum unterzeichneten Vertrag gedauert. Die Übernahme der Mole West sehe er vor allem als Investment in den heimischen Tourismus, sagt der Immobilien-Experte.