Statt Vorreiter wird Burgenland bei Pflegestützpunkten zum Nachzügler

Aber: Am 21. März des heurigen Jahres hatte es noch geheißen, dass die "Vergabeentscheidung bis zum Sommer" erledigt sein sollte - wohlgemerkt bereits die Vergabe der Stützpunkte, nicht bloß die Ausschreibung.

In der Landtagssitzung am Donnerstag gab Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) bekannt, dass die Neuausschreibung für den Betrieb der 71 geplanten Pflegestützpunkte quer durchs Land "noch heuer rausgeht".

Der Aufbau der Pflegestützpunkte des Landes, nach eigener Einschätzung "ein Herzstück" des Pflegeplans der roten Landesregierung, gerät immer stärker in Zeitverzug.

Ein kurzer Rückblick: Anfang 2022 wurde der Plan von LH Hans Peter Doskozil und Schneemann erstmals vorgestellt. Zwischen der Pflege daheim und der Pflege im Heim will das Land auch die teilstationäre Versorgung neu regeln. Das Bundesland wurde dafür in 28 Regionen eingeteilt, jede Region soll mehrere Stützpunkte bekommen, sodass in Summe 71 Pflegestützpunkte entstehen.

Zunächst sollte der Plan bis Ende 2024 umgesetzt sein, vor einiger Zeit wurde um ein Jahr nach hinten verschoben.