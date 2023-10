Doskozils Pressesprecherin übernimmt Geschäfte der Landes-SPÖ

Am Sonntag wurde eine Staffelübergabe in der SPÖ Burgenland offiziell vollzogen: Nach vier Jahren als Geschäftsführer hat Roland Fürst an das neue Führungsduo Jasmin Puchwein und Kevin Friedl übergeben.

"Ich wünsche den beiden viel Erfolg und bin überzeugt, dass sie ihre Aufgaben souverän meistern werden. Die SPÖ Burgenland ist politisch die stärkste Landespartei in Österreich. Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich der Bewegung im Burgenland eine gewisse Zeit als Landesgeschäftsführer dienen durfte", sagt der scheidende Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Er übernimmt ab sofort die Obmannschaft des SPÖ-Klubs.

➤ Mehr dazu hier: Neuer Chef für den Landtag, Rochaden bei SPÖ & FPÖ