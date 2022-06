Spatenstich für Österreichs größten Fotovoltaik-Park

Proteste gegen die Freiflächen-Fotovoltaik wie in anderen burgenländischen Gemeinden hat es in Nickelsdorf nicht gegeben. Im Gegenteil: Der Burgenland Energie ist es gelungen, die Bevölkerung der Grenzgemeinde mit Anreizen ins Boot zu holen. Ortsansässige können Paneele der Anlage pachten und so rund 150 Euro pro Jahr an Stromkosten sparen.