SOS Kinderdorf: Kinder begleiten und Eltern stützen

Tagesbetreuung

Bis zu zehn Kinder können gleichzeitig in den Räumlichkeiten der neuen Einrichtung in Oberwart betreut werden. „Wenn Familien und Kinder unter Druck geraten, ist es wichtig, sie aufzufangen, bevor sie in eine Negativ-Spirale hineingeraten. Eine intakte Familie ist das beste Startkapital für eine zufriedenstellende Zukunft“, so Zeliska. Reguläre Angebote, wie schulische Nachmittagsbetreuung, können Kindern, die besondere Aufmerksamkeit und Betreuung benötigen, weil sie etwa Defizite im sozialen Verhalten haben, oft nicht den nötigen Rahmen ermöglichen.

„Wir bieten diesen Kindern mit unseren Sozialpädagogen das geeignete Umfeld für eine Lern- und Freizeitbetreuung in gemütlicher Atmosphäre und ihren Eltern fachliche Unterstützung auf Augenhöhe, um Wege für ein gelingendes Zusammenleben zu finden. Auch in den Ferien stehen unsere Türen immer offen“, sagte die pädagogische Leiterin Anita Bürger, die mit ihrem Team seit 1. Oktober im Einsatz ist.