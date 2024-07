Sortieren statt Drucken: Neue Nutzung für Leykam-Werk Müllendorf

Nemetz hat das Leykam-Gebäude gekauft und baut darin die hochmoderne Sortieranlage auf. Wieviel Nemetz investiert, will Vorstand Prammer nicht in der Zeitung lesen.

Als Partner für die Sortieranlage in Ostösterreich wurde die Firma Nemetz beauftragt. Nemetz wird in Müllendorf eine Sortier- und Zählanlage mit einer Anlagenkapazität von 55 bis 65 Tausend Tonnen pro Jahr betreiben.

Für den Standort spricht auch der Nachbar - die Firma PET to PET. Die aktuell landesweit einzige PET-Recyclinganlage der heimischen Getränkeindustrie sorgt seit 2007 dafür, dass PET-Flaschen wiederverwertet werden.

PET to PET-Geschäftsführer Christian Strasser sieht die neue Sortieranlage auf der anderen Straßenseite überhaupt nicht als Konkurrenz: "Eher das Gegenteil ist der Fall", so Strasser. Nemetz leistet gleichsam wertvolle Vorabeit für PET to PET.