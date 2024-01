Recyclingunternehmen in Müllendorf erweitert Kapazitäten

Die PET to PET Recycling Österreich GmbH mit Sitz in Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat im vergangenen Jahr rund 1,3 Milliarden Getränkeflaschen recycelt. Das entspricht 32.283 Tonnen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Damit liege die Recyclingmenge in etwa auf dem Niveau des Vorjahres mit 32.900 Tonnen. Im laufenden Jahr will das Unternehmen die Kapazitäten mit Blick auf die Einführung des Einwegpfands ab 2025 ausbauen.