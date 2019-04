Sonderlandtag: Opposition will Kontrollrechte in der Verfassung

Die Argumente sind in Stellung gebracht, die Vorbereitungen auf den heutigen Sonderlandtag zur Causa Rechnungshof abgeschlossen. Am Mittwoch haben die Oppositionsparteien den angekündigten Dringlichkeitsantrag betreffend Stärkung der Kontrollrechte eingebracht. Die Forderung lautet, die in Paragraf 6 des Landesrechnungshofgesetzes festgehaltenen Befugnisse des BLRH (Burgenländischer Landesrechnungshof) als Verfassungsbestimmung zu verankern. Dieser Paragraf regelt die Befugnisse des Landesrechnungshofs bei Durchführung seiner Prüfungs- und Begutachtungstätigkeit.