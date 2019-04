Opposition will bei Sonderlandtag Rechnungshof-Rechte stärken

Am vergangenen Mittwoch hat die Opposition eine Beschneidung der Kontrollrechte des Burgenländischen Landesrechnungshofs (BLRH) durch SPÖ-LH Hans Peter Doskozil beklagt, am Freitag legten ÖVP, Grüne, LBL und der freie Mandatar Gerhard Steier nach und beantragten eine Sonder-Landtagssitzung zur Causa. Laut § 54 der Geschäftsordnung des Landtags hat Präsidentin Verena Dunst ( SPÖ) den Landtag „binnen einer Woche so einzuberufen, dass er innerhalb einer weiteren Woche zusammentreten kann“ – der Sonderlandtag findet also in der Woche nach Ostern statt.