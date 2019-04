Rechnungshof: Wolf schreibt offenen Brief an Landtagspräsidentin

In der Causa um den eingeschränkten SAP-Zugang für den Landes-Rechnungshof (BLRH) hat sich ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf als Obmann des Rechnungshofausschusses in einem offenen Brief an Landtagspräsidentin Verena Dunst ( SPÖ) gewandt. Wolf fordert sie zur Offenlegung ihrer Argumentationsgrundlagen auf.