„Solar.One“ als Leuchtturm in der Klimakrise

Futuristisch anmutend, bespickt mit Fotovoltaikpaneelen am Dach und an der Fassade steht das „Solar.One“-Gebäude am Rande von Stegersbach. Hier soll die Energiewende in Angriff genommen werden. Seit Jahren ist Andreas Schneemann gefragter Experte in Sachen erneuerbarer Energie. In seiner Heimat hat er sich den Traum eines erneuerbaren Energiekompetenzzentrums gemeinsam mit Partnern verwirklicht. Mit viel Prominenz fand am Freitag die Eröffnung des „Solar.One“ statt.

„Das Gebäude ist einer aufbrechenden Ackerscholle nachempfunden und genauso handeln wir“, schildert Schneemann. Mit seiner Firma Energie Kompass ist er seit Jahren als Berater für Kommunen und Betriebe in Sachen erneuerbarer Energie tätig und will alte Denkweisen bei Energieversorgung und Mobilität aufbrechen.