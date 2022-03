So klingt die neue Single vom Austropop-Trio Crowdfleckerl

Zur großen Überraschung der Band hat der Kulturverein eingewilligt – das Ergebnis unter der Regie von Band-Intimus Christoph Faistauer kann sich sehen lassen.

Die Live-Premiere des neuen Songs ist am 22. April in der Urbanbar in Podersdorf zu hören. Das erste Sommerkonzert 2022 von Crowdfleckerl wurde ebenfalls schon bestätigt: Am 20. August werden die drei Burschen am Lampionfest in Jois für Stimmung sorgen.